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Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Kartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı
 27 Ağustos 2019 06:50
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Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evde yaşadığı 60 yaşlarındaki amcasının tacizine uğrayan genç kız, evden kaçarak kendisini sokağa attı. Bir apartmanın bütün zillerini çalan genç kız, kapıyı birinin açmasıyla içeriye girdi. Arkasından amcasının koştuğunu söyleyen genç kız, komşularından yardım istedi.

Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, genç kızın amcasını darp etti. Yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından darp edilen amca, bir apartmana sığındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı.
DHA
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