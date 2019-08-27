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Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor

Erdoğan, teşkilatlarda göreve getirilecek isimler için parti yönetimine talimat verdi: "Öyle isimler bulun ki, o ilin Ömer'i olsun. Sözüne güvenilen isimler olsun. Şaibesi olmasın."
 27 Ağustos 2019 07:11
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Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor

AK Parti'nin 7 Ekim'de başlayacak 7'inci olağan kongre süreci ile birlikte teşkilatlardaki değişim takvimi de işlemeye başlayacak. AK Parti'nin geçen hafta Cuma günü yapılan MKYK toplantısında, beldelerle başlayacak kongre sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir yaptığı sunumda, "Bu defa farklı bir şekilde sahaya inmek istiyoruz. Elimizde bir insan kaynağı havuzu oluştu. Yerel seçimlerdeki adaylıklar sırasında bir havuz oluşturduk. Bu arkadaşlara teklif götüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Öyle isimler bulun ki, o ilin Ömer'i olsun. Sözüne güvenilen isimler olsun. Şaibesi olmasın. Gençlik kolları ve kadın kollarında da aynı şeyi yapın. Madem elimizde bir insan kaynağı havuzu var. Bunu değerlendirelim. O ilin ileri gelenlerine danışın, sorun. Göreve getireceğimiz kişi birleştirici unsurları taşısın. Ekipleşmelere izin vermeyeceğiz" dedi.

YENİ SİSTEM EĞİTİMİ

Öte yandan, kongre süreci ile eş zamanlı olarak teşkilatlara 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' konusunda eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanının milletvekilleri ve il başkanları ile yaptığı istişare toplantılarında, yeni hükümet sisteminden kaynaklanan problemler gündeme getirilmiş, özellikle seçim bölgelerine ilişkin taleplerin bakanlara ulaştırılmasında ve sonuç alınmasında sıkıntı yaşandığına dikkat çekilmişti. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı il başkanlarından gelen bu şikayetler üzerine, yeni hükümet sisteminin işleyişi konusunda teşkilatlara eğitim verilmesini istedi. AK Parti genel merkez yönetimi Eylül ayından itibaren 81 ilde yeni hükümet sistemine yönelik eğitim amaçlı toplantılar düzenleyecek.

İŞ YAPMA TARZI DA DEĞİŞECEK

Teşkilatlarda geniş çaplı bir değişiklik yapılmasının da gündeme geldiği AK Parti'de, bu değişikliğin sadece isimlerle sınırlı olmayacağı, teşkilat çalışmaları ve 'İş yapma tarzına' da yansıtılacağı belirtiliyor.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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