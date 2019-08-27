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Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı
 27 Ağustos 2019 07:31
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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