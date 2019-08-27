Kimlik bunalımı

Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası 53 yaşındaki ağır vasıta şoförü Ersin Akbaş'ın ismiyle başı dertte. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde dünyaya gelen Akbaş, doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle kız olarak yazıldı. Karadeniz fıkralarını aratmayan hatalar zinciri de bu yanlışlıkla başladı. Ailesi, nüfusa gidip kaydı erkek olarak değiştirdi.

Ardından okula yazılan Akbaş, ilkokul diplomasını da Ersun olarak aldı, itiraz etti, bu sefer de Ergin Akbaş olarak aldı. 1986 yılında gerçek ismi Ersin Akbaş olarak askere çağrılan talihsiz adam, 18 ay askerlik yaptıktan sonra 1990'daki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındı.