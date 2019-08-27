Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması küresel piyasaları vurdu. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in misilleme adımına Çin'den ithalata tarifeleri 5'er puan daha yükselterek yanıt vermesi, uluslararası piyasalarda sert hareketler yarattı. Dolar, Türk Lirası karşısında Asya seansında cuma günü ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışmasının yuanda sert satışlara neden olması ve güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi güçlendirmesi sonucu sert yükseldi. Kur, sonraki işlemlerde günlük kazancını geri verdi. ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini karşılıklı artırmaları güvenli liman olarak bilinen Japon yenine alım getirdi. Bu alımlar sonucu Türk Lirası, Japon yeni karşısında yüzde 12 değer kaybetti. Bu sert düşüş sonucu, Japon yatırımcılar bu sene ikinci kez Türk Lirası pozisyonlarını boşaltmak zorunda kaldı. TL, Asya seansına zayıf başladı ve TL'deki düşüş Tokyo saati ile dün sabah 07:20'de, Japon marj işlemleri şirketlerinin müşterilerinin uzun TL pozisyonlarını zarar kes işlemleri ile kapatması sonrası hız kazandı. Gaitame.com Co.'nun verilerine göre, lira-yen pozisyonu tutan müşterilerin yüzde 89'u uzun, yüzde 11'i ise kısa pozisyona sahipti. Bu kayıplar, yüksek faizli paralara yönelen Japon perakende yatırımcılar için sürpriz değildi ve bu yatırımcılar, ocak ayında, Japon yeninin Asya seansında Bloomberg tarafından takip edilen tüm paralar karşısında ani bir yükseliş gösterdiği zaman da bu şekilde sert bir hareketle karşı karşıya kalmışlardı. Tokyo'da Ueda Harlow Ltd. Döviz marj işlemleri şef yöneticisi Toshiya Yamauchi "Marj hesapları son dönemde uzun Türk Lirası pozisyonları yüklemişlerdi" dedi ve "TL'nin yüksek volatiliteye sahip bir para birimi olması dikkate alındığında, yendeki yükseliş sabah zarar-kes işlemlerini tetiklemiş olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL, Asya seansı başında kısa bir süreliğine 6.38 seviyesine kadar çıktıktan sonra 5.80 seviyesinin üzerinde denge bulmaya çalıştı. Kur, dün Türkiye saatiyle 11:00'de, cuma günkü kapanışa yatay 5.7996'dan işlem gördü. Çin para birimi Yuan, dolar karşısında 2008'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan Trump, ABD'li şirketlere Çin'le çalışmaya son vermeleri çağrısında bulundu. Çinli yetkililer ise Trump'ın bu çağrısı karşısında, Amerikan şirketlerinin Çin'den çıkmasını istemediklerini, ticaret savaşının kızışmasına kesinlikle karşı olduklarını, ABD'nin yanlış eylemlerini sona erdirmemesi halinde sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.

ALMANYA'DA İŞ DÜNYASI GÜVENSİZ

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, revize olarak temmuzda 95,8 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 94,3 puana gerilediği bildirildi. Endeksin 95,1'lik beklentinin altında gelmesi ve Kasım 2012'den beri en düşük değere inmesi dikkati çekti. Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 92,1 puandan 91,3'e gerilediği kaydedildi. Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit'ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

JAPON EV HANIMLARININ TL YATIRIMI

2008 krizinden bu yana Japon ev kadınları Türk ekonomisini yakından takip ediyor. Japon Yeni cinsinden birikimlerine ülkelerinde yeterince getiri elde edemeyen Japon bireysel yatırımcılar, soluğu gelişmekte olan para birimlerinde alıyorlar. 'Carry trade' denilen bu yöntemle kazançlarını artırmayı hedefleyen Japon ev hanımları, Türk Lirası, Güney Afrika Randı, Meksika Pesosu veya Polonya Zilotisi gibi para birimlerine yatırım yapıyorlar. Ancak doların TL karşısında aniden yükselmesinde Japon ev kadınlarının etkisi büyük. Yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldikleri Yen'in sahipleri yani Japonlar'ın da diğer yatırımcılar gibi riskten korunmak için kendi para birimlerine dönmeye başladıkları ifade ediliyor. Japonlar dolar ve diğer para birimleri gibi ellerindeki Türk Lirası varlıkları da satıp kendi para birimlerine geçiyor. Bu durumun bir yandan Yen'in değer kazancını hızlandırırken bir yandan da Türk Lirası'na değer kaybettirdiği belirtiliyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Foreks'in derlediği habere göre, G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da açıklamalarda bulunan Trump "Çin Devlet Başkanı Xi büyük bir lider, sakinliğini ve bir anlaşma yapma arzusunu memnuniyetle karşılıyorum. Çin dün geve ABD Ticaret Müzakerecisini aradı ve müzakere masasına geri gelmek istiyorlar. Bu dünya için çok pozitif bir gelişme" diye konuştu. Çin ile müzakerelerin kısa zaman içinde başlayacağını ve Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini ifade eden Trump, "Çin tedarik zincirlerini kaybetmek istemiyor. Çin ile çok ciddi şekilde konuşmaya başlıyoruz" dedi. Açıklama sonrası piyasalardaki kayıplar silinmeye başladı.

MB'NİN POLİTiKA SEÇİMİ DE ETKİLEDİ

Londra merkezli varlık yönetimi şirketinden gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, TL'de yaşanan dalgalanmanın algoritma bazlı bir 'flash crash' gibi gözüktüğünü ifade etti ve ekledi: "Ancak TL'yi kırılgan kılan başka nedenler de var. Arjantin'deki krizin bulaşma riski, genel riskten kaçınma eğilimi, Merkez Bankası'nın (MB) politika seçimlerinin piyasayı tedirgin etmesi gibi." 'Flash Crash' ifadesi, bir varlığın fiyatlamasında dalgalanmanın çok kısa süre içerisinde hızla artması anlamına geliyor. 2010 yılında ABD'deki New York Borsası'nda benzer bir olay yaşanmış ve New York Borsası'nın üç ana endeksi Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq saniyeler içinde yüzde 10 değer yitirmişti.

FAİZLERDE BİR SIÇRAMA OLABİLİR

Küresel tahvillerde ralli pazartesi günü, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizinin, ABD ile Çin arasında şiddetlenen ticaret savaşının küresel piyasaları sarsmasının ardından 3 yılın en düşük seviyesine inmesi ile tekrar başladı. Anlaşmazlığın artması ile birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin 'önemli risklerle' karşı karşıya olduğunu söylemesinin ardından, dün endeks swapları yıl sonuna kadar FED'in yaklaşık 3 faiz indirimini fiyatladı. Tokyo'da Sumitomo Mitsui DS Asset Management fon yöneticisi Kei Yamazaki "Şimdi artık ticaret savaşında en kötü senaryo için bir sınır yok" dedi ve "Temel göstergeler ABD 10 yıllıklarının yüzde 1.25 civarına inmesini işaret ederken, büyük ekonomilerdeki olası mali teşvikler faizlerde bir sıçramaya neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

'ALTIN ARTIŞINI SÜRDÜRECEK'

UBS Group AG, altın fiyatlarının, ekonomik yavaşlamanın daha da derinleşme riski ve buna bağlı olarak merkez bankalarının para politikasını gevşeteceği beklentisi ile, yükselişine devam edebileceğini kaydetti. Banka ayrıca altın fiyat tahminlerini yükseltti ve altının üç aylık dönemde ons başına bin 600 dolar seviyesini görebileceği tahmininde bulundu. UBS'in varlık yönetim birimi analistleri Giovanni Staunovo ve Wayne Gordon, hazırladıkları raporda "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı yeni bir seviyeye ulaştı" dedi ve "Altın güvenli liman kalitesini gösterdi ve altında, mayıs ortasında girdiğimiz uzun pozisyonumuza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.