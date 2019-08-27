Soylu kayyımdan 82 bin liralık hediye aldığı iddiasını reddetti

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Mardin Kayyımı'ndan hediye aldığı iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıkladı.

Süleyman Soylu ile görüşmesini Twitter hesabından duyuran Ersoy Dede, Mardin'de kayyım yönetiminin ödeme yaptığı Fıratsilver şirketinin mağazasında çekilen fotoğraf için Soylu'nun "Esnaf ziyareti sırasında çekildi" dediğini yazdı.

Ersoy Dede, Soylu'nun kayyım döneminde bir defa olsun belediyeye gitmediğini, bölgeyi ziyaretlerinde de tek bir hediye dahi almadığını, kendisine böyle bir hediye verilmediğini söylediğini aktardı.

Süleyman Soylu haberleri "Köşeye sıkışar terör örgütünün itibar suikastı" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirdiğini de açıkladı.