AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi

Yedinci Olağan Büyük Kongresi ile 2023 hedeflerine daha güçlü bir kadro ile gitmeyi hedefleyen AK Parti, toplumun önde gelen isimlerini saflarına katmak için çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmada toplumun sevilen isimleri partiye davet edilecek. Parti teşkilatları da kendi il ve ilçelerindeki isimleri tespit etmeye başladı. Kanaat önderlerinin kazanılması için teşkilatlara talimat gönderilirken AK Parti'nin parti kültürü ile ters düşmeyecek ve toplumda desteği olan isimlerle görüşmeler gerçekleştirilecek.

HEDEF GENİŞ KİTLE

Bu isimler partiye davet edilecek. Kongreler sürecinde bu isimlere yönetim kademelerinde de yer verilecek. Ana kademenin yanı sıra gençlik ve kadın kolları kendi alanlarında topluma öncülük yapan isimlere yönelik çalışma yapacak.

AK Parti'yi 2023 hedeflerine taşıyacak adımlar bu şekilde daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: "Hedefimiz; bizim için kanaat önderleri kimlerse bunları seçip, çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. ' Ben şurda yoktum, ben burda yoktum' olmaktan öte, 'Burası filancaya layık', daha da ileri gidiyorum, kardeşlerim bize Ömerler lazım."