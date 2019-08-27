'Herkes elini taşın altına koysun'

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, havayolu şirketlerinin fahiş kapasite kesintisiyle ilgili şert eşetiride bulundu. Meksika'ya ilk uçuşu bir grup basın mensubuyla birlikte yapan Aycı, THY yüzde 8-9 kapasite keserken, yüzde 30'a varan kesinti yapanların başı dik gezmemesi gerektiğini belirtti. Aycı, "THY Türkiye'nin şirketi olma sorumluluğunu sonuna kadar yerine getiriyor. 'Bakın bizim bilançomuz nasıl mükemmel. Onlar aşağı mı gidiyor? Biz nasıl büyüdük' diye kimse rüzgar yapmasın. Biz telafi etmek için çırpınıyoruz. Bayramda 176 ek sefer koyduk. Yüzde 30'un üstünde sefer kesen arkadaşlar başı dik gezmesin. Biraz eğsinler başlarını... Onları bizim aldığımız sorumluluğu paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

FİYATLARI ÇIPLAK HİZMET YOK

Bazı havayolu şirketlerinin çıplak fiyatla uçtuğunu, THY'nin verdiği hizmetlerle uçması durumunda kimin daha yüksek bilet ücretinin olacağının görüleceğini belirten Aycı, şunları söyledi: "Bizim verdiğimiz hizmetle uçsalar bizden daha pahalı olurlar. Bunları kamuoyunda paylaşmak istiyorlarsa tartışmaya da hazırım. Halep ordaysa, arşın burada. Hiç kimsenin ticari kazancında gözümüz yok. Ama kimse THY'nin üzerine yük atmasın. Medyada da onlarla ilgili tek bir haber çıkmıyor. Kapasite kestiler, pahalılar, rötar yapıyorlar diyen var mı?"

GÖKLERDE YALNIZIZ

İlker Aycı, "50 şehire uçuyoruz. Bu şehirlerin bazılarında kendimizi göklerde yalnız hissediyoruz. Arkadaşlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Bunu, özellikle yüzde 30'un üzerinde kapasite kesenlere söylüyorum. Biz ne kadar risk alıyorsak, gönlüm onların da bu yükü paylaşmalarını arzu ediyor" diye konuştu.

24 UÇAK EKSİK UÇUYORUZ

Yaşanan global sıkıntılarla birlikte büyüme stratejilerinde revizyon yaptıklarını söyleyen Aycı, 24 adet Boeing 737 Max uçaklarının yerde olduğunu hatırlattı. Aycı şöyle devam etti: "Kapasite kesintimizin yüzde 40'ı iç hat, yüzde 60'ı dış hatlardan oldu. Dengeli bir biçimde oradaki talebe ve uçuş sıklığımıza bakarak çok dikkatli bir şekilde kapasiteyi azalttık. 24 uçağın 12'si İstanbul'da 12'si Seattle'da fabrikada. Bu yaz filomuzda uçması gereken uçaklardı. Boeing bize bu uçakları veremedi. Bu bir dünya krizidir. Ne zaman çözüleceği de belli değil."

SIRADA SEATLE, ORLANDO VE LAS VEGAS VAR

Yeni rotalara odaklandıklarını belirten Aycı, "Gelişmelere göre Cabo San Lucas'ı da uçuş noktalarımıza ekleyebiliriz. Pazarın büyüme potansiyelini görürsek bunu 4-5 frekansa çıkarabiliriz" dedi. Kuzey Amerika'da da yeni pazarları araştırdıklarını belirten Aycı, "Seatle, Orlando ve Las Vegas'ı çalışıyoruz. Pazar araştırması yapıyoruz"

TURİZM HAMLESİYLE 1.5 MİLYON İLAVE YOLCU

Turızm Bakanlığı ile ortak hamle başlattıklarını söyleyen Aycı, şöyle konuştu: "Özellikle 11 destinasyonda 34 şehirde 67 frekansla direkt uçuşlar başlattık. Antalya Dalaman, Bodrum, İzmir'de tarifeli uçuşlar yapıyoruz. Sun Express üzerinden yarım milyon, THY üzerinden de 1 milyon yolcuyla bu yıl turizm merkezlerimize toplam 1.5 milyon ilave yolcu taşıdık."

FIYATLAR YÜZDE 20 DAHA UCUZ

Bilet fiyatlarının yüksekliği konusundaki eleştirilere de cevap veren İlker Aycı, 2013'te tavan bilet fiyatlarının 309 lira olduğunu ve 6 yılda 352 liraya çıktığını belirterek, "Otobüs ve tren fiyatlarının o günden bu zamana kadar nereye geldiğine bakarsak, havayolu şirketleri için bugünkü fiyattan minimum yüzde 20 daha pahalı olması gerektiğini anlarız. Biz olması gerekenin yüzde 20 ucuzuna uçuruyoruz" dedi. Aycı, Trabzon'da uçak biletinin 352, otobüsün ise 210 lira olduğunu söyleyerek, "18 saat otobüs yolculuğu yapıp, üzerine molalarda yapılan harcamalarda katılırsa uçak bileti fiyatlarının daha makul olduğunu görebilirsiniz. Bir örnek daha vermek gerekirse Van uçak bileti 250 lira iken otobüs için de bu fiyat isteniyor" diye konuştu.

TAKSI SÜRESI 18 DAKIKAYA DÜŞTÜ

Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını yaşadıklarını söyleyen Aycı, "Taşınmadan dolayı bir ay kaybettik. Dünyada havalimanı taşıması yapıp batan şirketler var. Böyle bir devasa değişimi 45 saat yerine 32 saatte tamamladık. Dünyaya örnek bir iş yaptık. 2 bayramda 5 milyon yolcuyu getirdik, götürdük. Taksiyi 28 dakikadan 18 dakikaya indirdik. 10 kilometre taksi yapıldığı zamanlar oldu. Bu sorun yeni pistin açılmasıyla yüzde 80 çözülecek. 16 dakikaya kadar indirmeye çalışıyoruz. Bir kış ve bir yaz geçirmeden İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı gibi kompakt ve verimli olması beklenemez. Bu havalimanının ne kadar verimli olduğu göstergelerle ispatlanıyor. İstanbul dünyayla yarışarak kısa sürede merkeze oturdu. Dıştan dışa transfer yolcu sayımız yüzde 5.6 arttı. Bu rakam havalimanının verimliliğini sorgulayanlar için kapak niteliğindedir. Eğer meydan bir engel olsaydı bu başarı olmazdı" dedi.

MEKSİKA'YA İLK UÇUŞ

Türk? Hava Yolları Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri ve Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlattı. Güney Amerika'nın zor bir pazar olduğunu söyleyen Aycı, "Hedefimiz haftada 1.800, yılda 100 bin yolcu taşımak. Mexico City ve Cancun bizim dünyada 314 ve 315'inci şehir, dünyada 126'ncı ülkemiz olacak" diye konuştu.