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FETÖ yer altına indi

İsviçre'de artık faaliyetleri sorgulanan FETÖ, derneklerinin ve okullarının adını değiştirdi, adeta yer altına indi. Hainler, FETÖ'cü kimlikleri deşifre olmasın diye, dernek ve şirketlerin sicilinden adlarını sildirdi
 27 Ağustos 2019 08:26
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FETÖ yer altına indi

YENİ DERNEKLER KURULUYOR

Avrupa'daki FETÖ örgütleri, Almanya'dan sonra İsviçre'de de kendini gizlemeye başladı. FETÖ tarafından kurulan dernekler kayıtlarını sildirip dernekleri feshederken, yeni dernekler kurmaya başladı. Kurulan yeni derneklerde ise kurucular mümkün mertebe isimlerini gizliyor. Son olarak da Winterthur kentinde iki FETÖ derneği dernek sicil kaydından silindi.

OKULLAR KAPANDI

İSVİÇRE basınına konuşan FETÖ üyeleri, İsviçre genelinde faaliyette olan dokuz okulun altısının kapatıldığını açıkladı. Zürih'te üç, Basel, Bern ve Lozan'da birer okulun kapatıldığını yazan gazeteler, "Winterthur'daki Ekol Okulu, ağustos 2018'de kaydını sildirdi. Okulun yönetiminde bulunan ve ismini açıklamak istemeyen iki kişiyle konuştuk" dedi.


CAMİYE BİLE GİDEMİYOR

OKULU feshedip, Almanca bir isimle yeniden kurduklarını anlatan FETÖ üyesi, derneklerin de kapatılıp yeni isimlerle kurulduğunu söyledi. FETÖ'cüler, yeni derneklerin internet sitelerinde ne isim ne de telefon numarası yazdıklarını anlattı. Öte yandan Zürih'teki Diyalog Enstitüsü Başkanı Ramazan Özgü de basına konuşarak, artık Türk camilerine gidemediğini söyleyerek demogoji yaptı.

Mehmet ÇEK
Anadolu Ajansı
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