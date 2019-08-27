FETÖ yer altına indi
|27 Ağustos 2019 08:26
|Yazdır
YENİ DERNEKLER KURULUYOR
Avrupa'daki FETÖ örgütleri, Almanya'dan sonra İsviçre'de de kendini gizlemeye başladı. FETÖ tarafından kurulan dernekler kayıtlarını sildirip dernekleri feshederken, yeni dernekler kurmaya başladı. Kurulan yeni derneklerde ise kurucular mümkün mertebe isimlerini gizliyor. Son olarak da Winterthur kentinde iki FETÖ derneği dernek sicil kaydından silindi.
OKULLAR KAPANDI
İSVİÇRE basınına konuşan FETÖ üyeleri, İsviçre genelinde faaliyette olan dokuz okulun altısının kapatıldığını açıkladı. Zürih'te üç, Basel, Bern ve Lozan'da birer okulun kapatıldığını yazan gazeteler, "Winterthur'daki Ekol Okulu, ağustos 2018'de kaydını sildirdi. Okulun yönetiminde bulunan ve ismini açıklamak istemeyen iki kişiyle konuştuk" dedi.
CAMİYE BİLE GİDEMİYOR
OKULU feshedip, Almanca bir isimle yeniden kurduklarını anlatan FETÖ üyesi, derneklerin de kapatılıp yeni isimlerle kurulduğunu söyledi. FETÖ'cüler, yeni derneklerin internet sitelerinde ne isim ne de telefon numarası yazdıklarını anlattı. Öte yandan Zürih'teki Diyalog Enstitüsü Başkanı Ramazan Özgü de basına konuşarak, artık Türk camilerine gidemediğini söyleyerek demogoji yaptı.
Mehmet ÇEK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mardin Valiliği de 'özel hediye' iddiasını yalanladı
27 Ağustos 2019 10:27
|TÜBİTAK'tan, hicri takvimin doğru ayarlanması için bütçe
27 Ağustos 2019 09:56
|Lütfi Elvan'dan Mersin Metro'su için girişim
27 Ağustos 2019 09:53
|KGM ödeyemedi: Kuzey Marmara Otoyolu kapanabilir
27 Ağustos 2019 09:46
|BAE casuslarının hücresı çözüldü
27 Ağustos 2019 08:32
|AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
27 Ağustos 2019 08:11
|'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
27 Ağustos 2019 08:03
|Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
27 Ağustos 2019 07:11
|Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27 Ağustos 2019 00:12
|27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
27 Ağustos 2019 00:03