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İşte adım adım Pençe-3 Harekatı

Mehmetçik, sınırın Irak tarafında bulunan terör üssü Haftanin'de ilerliyor. Örgütün 6 kampını hedef alan Mehmetçik, 300 kilometrelik hatta 40 kilometreyi bulan "güvenli bölge" oluşturacak
 27 Ağustos 2019 08:45
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İşte adım adım Pençe-3 Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe-3 Harekatı' devam ediyor. Harekat kapsamında, komandoların Şırnak'ın karşısında yer alan Sinat-Haftanin bölgesinde ilerleyişi sürerken, Mehmetçik tarafından temizlenen teröristlerin geçiş güzergahlarına geçici askeri üsler kuruldu. Haftanin çok geniş bir alanı kapsıyor ve içinde 6 ayrı kamp bulunuyor. Pençe-3 harekatıyla bu 6 kampın tamamen teröristlerden temizlenmesi amaçlanıyor.

Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya büyük darbe! HEDEF GÜVENLİ BÖLGE SABAH'ın askeri güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Mehmetçik, örgütün sözde üst düzey elebaşların barındığı Pirbela Kampına girdi. 11 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatında da 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe-3 Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Haftanin ile Uludere arasında sınır güvenliği sağlayan Kokpi tepe, Geymuşula, Elemun, Ortasu, Akduman, Biliç tepe, Kureşin tepe, Karaçalı, Yemişli ve Gülyazı askeri üs bölgelerine saldırı krokileri de ele geçirildi. Mehmetçik harekatın yönünü bu kez Haftanin alanı içinde kalan Keşan-1, Keşan- 2 kampına kaydırdı. Keşan Kampının temizlenmesinden sonra harekatın 3. ayağı ise Haftanin'deki Perak Kampı olacak. 20 bin askerin katıldığı 'Pençe-3 Harekatı' kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelere geçici askeri üsler kurulmaya başladı. 7 geçici askeri üs bölgelerine komandolar yerleştirildi. Terör kamplarının bulunduğu Irak kuzeyindeki yaklaşık 300 kilometrelik bölgede 30-40 kilometreyi bulan derinlikte oluşturulacak 'güvenli bölge'nin ardından İran-Irak sınırında yer alan Kandil teröristlerden arındırılacak.

ZAP'A HAVA HAREKATI

Pençe? Harekatı ile koordineli olarak Hakkari'nin Çukurca İlçesi karşısında yer alan Zap bölgesine hava harekatı yapıldı. Bölgede bir grup teröristin olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçaklarınca hava harekatı gerçekleştirildi. Silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vurulurken, harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Sabah
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