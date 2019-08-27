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Dolar güne 5,83 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Ağustos 2019 09:07
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Dolar güne 5,83 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8330 5,8340
Avro 6,4790 6,4800
Sterlin 7,1100 7,1450
ANKARA
ABD Doları 5,7850 5,8450
Avro 6,4150 6,4850
Sterlin 6,9950 7,1710
Anadolu Ajansı
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