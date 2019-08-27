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Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık 2 yıl önce sıfır olarak bayiden hafif ticari bir araç alan Tolunay Yatmaz, hayatının şokunu yaşadı. Aracını muayeneye götürdüğünde çift şase numarası olduğunu öğrenen Yatmaz, hukuk mücadelesi başlattı. Yatmaz, muayeneden geçemediği için binemediği aracının üzerinde biriken tozları silmekle yetiniyor.
 27 Ağustos 2019 09:20
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Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Olay, 2017 yılında Esenyurt'ta bayisi bulunan bir otomobil firmasında yaşandı. İddiaya göre, Yatmaz ailesi indirimli olan hafif ticari bir aracı sıfır olarak satın aldı. Tolunay Yatmaz (24), bir süre sonra aracında kendince düzenlemeler yaptı. Yeni yıla girilmesiyle muayene tarihi gelen aracı istasyona götüren Yatmaz, büyük şok yaşadı. Yatmaz'a muayene istasyonu görevlileri aracında 2 adet şase numarası basılı olduğunu bu yüzden muayeneden geçmeyecekleri söyledi. Zaman kaybetmeden sıfır aracını aldığı firmaya giden Yatmaz, burada aracın değiştirilmesi ya da fark ödeyerek yeni bir araç almak istediğini söyledi. Firma tarafından bu isteği olumsuz yanıtlanan Yatmaz ailesi hukuk mücadelesi başlattı.

Aracı yaklaşık 2 yıl önce aldığını söyleyen Tolunay Yatmaz, "Sıfır kilometre olan aracı bayide beğendik aldık. Araca masraf yaptık. Heves ettik aracı alırken. Daha sonra muayenesi geldi aracın ama araç muayeneden geçmedi. Bende sordum aracım neden muayeneden geçmedi diye. Onlar da dediler ki 'araçta çift şase numarası var'. Nasıl olabilir diye sordular bende aracı sıfır aldım ikinci el almadım dedim. Herkes şaşırdı. Araba muayeneden geçmedi. Bana belge verdiler. Belgede 'Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz şase numarası değiştirilmiş' yazıyordu" dedi.

"Mağduruz, bekliyoruz"

Aracın şase numarasının başka bir araçta daha olduğunu düşündüğünü söyleyen Yatmaz, "Şaşırdık tabi. Bayiye gittim araçta 2 tane şase numarası olduğunu söyledim. Onlar da şaşırdılar. Ben de bilmediğimi söyledim. Ben üretici firmaya bildirdim. Onlar da halledeceklerini söyleyip beni 2 hafta oyaladılar. Ben bu süreçte onlara uymadım ve ihbarname gönderdim. Ondan sonra bana dönüş yaptılar ve 5 tane ücretsiz bakım vereceklerini söylediler. Ben de kabul etmedim. Arabayı 45 bin liraya benden alabileceklerini söyledi bayi. Ben aracımı çektiğim gibi burada böyle duruyor. Mahkeme süreci devam ediyor aracın. Mağduruz, bekliyoruz" diye konuştu.

Kasım ayında mahkemenin görüleceğini kaydeden Yatmaz, sıfır araç alacaklara tavsiyede bulunarak, "Sıfır araç bile alsa arkadaşlar her şeyine baksınlar aracın firmalarda güven olmuyor" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan otomobil bayii yetkilileri ise araçta fabrika çıkışlı bir hata olduğunu söylemekle yetindi.
İhlas Haber Ajansı
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