Bakan Pekcan'dan fidan dikme etkinliğine destek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi
|27 Ağustos 2019 09:45
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.
Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan "Saatlerinizi 11 Kasım saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç yaşlı el ele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek mesajı verdi.
Pekcan, mesajında, "Yanan her ağaç, yarınlarımızın kaybedilen birer değeridir. Ülkemizi daha yeşil, daha temiz, daha yaşanır bir şekilde gelecek nesillere bırakmak için biz de Türkiye'nin ticaret ailesi olarak bu kampanyaya destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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