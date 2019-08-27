1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KGM ödeyemedi: Kuzey Marmara Otoyolu kapanabilir

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yolları için kamulaştırdığı Çatalca'daki arazinin istimlak bedelini ödeyemedi. Arazi sahiplerinin dava açarak yolu kapatma hakkı bulunuyor.
 27 Ağustos 2019 09:46
Yazdır
KGM ödeyemedi: Kuzey Marmara Otoyolu kapanabilir

Proje bedeli 14 milyar 555 milyon ABD Doları olan Kuzey Marmara Otoyolu kapanma tehlikesiyle karşıya karşıya.

Çatalca'daki arazi sahipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün acele kamulaştırdığı arazilerini mahkeme kararıyla geri aldı. Yolun geçtiği bir bölümün kapanmasına neden olacak süreç şöyle gelişti:

Cumhuriyet'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarını kapsayan projenin içinde kaldığı Nakkaş Mahallesi'ndeki 7 bin 793 metrekarelik tarlanın acele kamulaştırılmasını istedi. Çatalca 1. Asliye Ceza Mahkemesi, talebi yerinde bularak 23 Mart 2018'de, araziye acele el konulmasına, mülk sahiplerine 1 milyon 245 bin 881 TL ödenmesine karar verdi. Karayolları, bu parayı arazi sahiplerine ödedi. Ardından arazi sahibi ile Karayolları arasında başlayan mahkeme sürecinde bilirkişi, taşınmaza 3 milyon 88 bin 880 TL değer biçti. Mahkeme, ilk ödenen bedel düşüldükten sonra 1 milyon 842 bin 999 TL'lik farkın mülk sahiplerine ödenmesi kararını aldı.

Karayolları ödemedi

Karayolları, iki kez 15'er günlük süre tanındığı halde arazi sahipleri ödeme yapmadı. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açtığı tescil davası, 25 Mart 2019'da reddedildi. Bunun üzerine Karayolları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, 27 Haziran'da, yerel mahkemenin acele kamulaştırma kararının kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin kararına göre daha önce ödenen 1 milyon 245 bin 881 TL Karayolları'na geri verilecek.

Kamulaştırmanın iptal edilmesiyle arazi sahiplerine "müdahalenin meni" davası açarak yolu kapatma hakkı doğdu. Müdahalenin meni davası, mülk üzerinde kanuni çerçevede dilediği gibi tasarrufta bulunma ve onu üçüncü kişilere karşı koruma yetkisine sahip olmak için açılıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mardin Valiliği de 'özel hediye' iddiasını yalanladı
27 Ağustos 2019 10:27		 TÜBİTAK'tan, hicri takvimin doğru ayarlanması için bütçe
27 Ağustos 2019 09:56
Lütfi Elvan'dan Mersin Metro'su için girişim
27 Ağustos 2019 09:53		 BAE casuslarının hücresı çözüldü
27 Ağustos 2019 08:32
FETÖ yer altına indi
27 Ağustos 2019 08:26		 AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
27 Ağustos 2019 08:11
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
27 Ağustos 2019 08:03		 Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
27 Ağustos 2019 07:11
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
27 Ağustos 2019 00:12		 27 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
27 Ağustos 2019 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
Bisikletle Ankara'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na sözünü hatırlatacak
FETÖ yer altına indi
Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hayatın kaynağı 2
susmak 3
yeni şarkı üretilememesi 3
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
kanepede uyanmak 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
İyi geceler sözlük 1
pes etmek yok 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 5
yaşlanmayı kabullenmemek 2
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam