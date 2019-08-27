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TÜBİTAK'tan, hicri takvimin doğru ayarlanması için bütçe

Proje ile Ramazan aylarında yaşanan 1400 yıllık imsakiye tartışmalarına son verilmesi hedefleniyor
 27 Ağustos 2019 09:56
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TÜBİTAK'tan, hicri takvimin doğru ayarlanması için bütçe

TÜBİTAK'ın, hicri takvimin doğru ayarlanması için Diyanet ile ortak proje olan Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi'nin kurulması için 1 milyonun üzerine bütçe ayırdı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) projesi yaşama geçti.

Diyanet'in astronomik takvim üzerinden Ramazan aylarında yaşanan 1400 yıllık imsakiye tartışmalarına son vermeyi hedeflediği proje için Kasım 2018'de gerçekleştirilen ihale kapsamında gözlem ünitesinin kurulacağı yer TÜBİTAK'ın Antalya Bakırlıtepe'deki yerleşkesi. 50 günde bitirilmesi istenen ihalede Diyanet, 1 milyon 146 bin lira yaklaşık maliyet belirledi.
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