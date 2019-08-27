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Eski Bakan Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
 27 Ağustos 2019 10:00
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Eski Bakan Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlenecek.

Sarıeroğlu'nun cenazesi daha sonra Kabasakal Mahallesi mezarlığında defnedilecek.
Anadolu Ajansı
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