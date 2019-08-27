Borsa güne yükselişle başladı
-Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 97.350,59 puandan başladı
|27 Ağustos 2019 10:05
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 249,30 puan ve yüzde 0,26 artışla 97.350,59 seviyesine yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artan ise yüzde 1,13 ile madencilik oldu.
Dün küresel pay piyasalardaki satış ağırlıklı seyre paralel 95.648,94 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.101,30 puandan tamamladı.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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