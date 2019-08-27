KDK'den engelli memurun lojman hakkı için tavsiye
|27 Ağustos 2019 10:10
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Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), engellilerle ilgili özel tedbirlerin yer almadığı tespit edilen Kamu Konutları Yönetmeliğinin, pozitif ayrımcılık ilkesi gereğince yeniden düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiyede bulunuldu.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya'dan başvuran bir vatandaş Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak çalıştığını, 9 yıl oturduğu lojmandan 2013'te süresinin bitmesiyle çıktığını bildirdi.
Şikayetçi, 2014'te engelli olduğunu belirterek, engelli çalışanlara lojmanda kalma imkanının birden fazla kez sağlanması için KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu inceleyen KDK, Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından bilgi ve belge talep etti. Kurumdan gelen yazıda, engelli personele kamu konutlarının tahsisiyle ilgili pozitif ayrımcılık konusunda açık bir düzenleme olmadığı kaydedildi.
Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kamu Konutları Yönetmeliğinin ilgili cetveli çerçevesinde, engelli kamu görevlilerine artı puan verilmesinin uygun olacağı bildirildi.
Bakanlık tarafından, bu konuda Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile çalışmalara başlandığı ancak çalışmanın tamamlanmadığı da iletildi.
KDK verdiği kararda, engellilerle ilgili özel tedbirlerin yer almadığı tespit edilen Kamu Konutları Yönetmeliğinin, Anayasada yer alan pozitif ayrımcılık ilkesi gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da görüşü alınarak yeniden düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiyede bulundu.
Düzenlemenin ardından başvuranın durumunun yeniden değerlendirilmesi hususunda da Tarım ve Orman Bakanlığına da tavsiye verildi.
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