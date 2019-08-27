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Gidemediği tatil paketinin parasını mahkemeyle tahsil etti

Gidemediği tatil paketinin parasını mahkemeyle tahsil etti
 27 Ağustos 2019 10:14
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Gidemediği tatil paketinin parasını mahkemeyle tahsil etti

Bir tur şirketinden yurt dışı paket tur satın alan vatandaş, tur gerçekleşmeyince ödediği 2 bin Euro'yu tahsil için mahkemenin kapısını çaldı. Mahkemenin geri çevirdiği tatilciye müjdeli haber Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan geldi. Kurul, paket turun hiç gerçekleşmemesi halinde sigorta poliçesi teminatı kapsamında olduğuna hükmetti.

Bir tur şirketinden İtalya-Güney Fransa yurt dışı turu için 2 bin Euro bedelle tur satın alan karı-koca, söz konusu firmanın tasfiye sürecine girdiğinin öğrenilmesi üzerine tur hizmetini alamadı. Tatil planları suya düşen talihsiz çift, tur satışlarının sigorta kapsamında olması nedeniyle sigorta şirketine gerekli ihbarı yaptı. Yapmadıkları tatil parasını alamayan çift, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nun 12/a maddesi uyarınca iflasta dahil taahhüdün yerine getirilmemesi halinin teminat dahilinde olduğunu ileri sürerek Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkemede savunma yapan sigorta şirketi avukatı; seyahat acentesinin iflas etmediğine dikkat çekti. Mahkeme; sigorta şirketinin yalnızca sözleşme kapsamına alınmış rizikoların gerçekleşmesinden doğan zararları tazmin etmekle yükümlü olduğu, poliçede seyahat acentesinin hizmet kusurunun paket turun hiç gerçekleşmemesi halini teminat altına almadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verdi. Kararı, davacılar temyiz etti.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul kararında; paket turun hiç gerçekleştirilememiş olması halinin 'Seyahat Yurt dışı Poliçesi Özel Koşulları Kitapçığı'nın 22. maddesinde belirtilen "acentenin kusuruyla gereği gibi yerine getirilememesi halinde" ifadesinin maddede sayılan üç halin dışında bağımsız bir teminat olduğunun ve bu ifadenin paket turun hiç gerçekleştirilememesi halini de teminat kapsamına aldığının kabulü gerektiği vurgulandı.

Kararda şöyle denildi: '' Zira söz konusu poliçede ayrıca teminat dışı haller de belirtilmiş olup, paket turun hiç gerçekleştirilememesi hali teminat dışı haller arasında sayılmamıştır. Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir. Bu durumda davalı sigorta şirketi rizikonun teminat kapsamı dışında kaldığını ispatlayamamıştır. Hal böyle olunca, yerel mahkemece paket turun hiç gerçekleştirilememiş olması halinin sigorta poliçesi teminatı kapsamında olduğu kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının yukarıda açıklanan değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı bozulması gerekir. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda açıklanan değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı bozulmasına hükmedilmiştir.''

Emsal nitelikteki kararla paket turu iptal olan tatilciler paralarını sigorta kapsamında alabilecek.
İhlas Haber Ajansı
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