Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
Motorin ve benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından otogazın litre fiyatına da dün geceden geçerli 5 kuruş zam yapıldı.
|27 Ağustos 2019 10:20
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Motorinin pompa fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına 11 kuruş, benzinde ise 16 kuruş zam yapıldı.
Motorin ve benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından otogazın litre fiyatına da dün geceden geçerli 5 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasında, "27 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 5 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" dendi.
EPGİS verilerine göre akaryakıt fiyatlarında eşel mobilin tekrar devreye alınması için pompa satış rakamlarına yansıması gereken tahmini zamlar motorin için 19 kuruş/litre, benzin için 35 kuruş/litre ve otogaz için 48 kuruş/litre seviyesinde bulunuyor.
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