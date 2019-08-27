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MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları yerleştirme sonuçları açıklandı

MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları yerleştirme sonuçları açıklandı
 27 Ağustos 2019 10:25
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MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay meslek yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı

2019-MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.

Sonucunuzu öğrenmek içi tıklayınız.
Memurlar.Net
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