MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları yerleştirme sonuçları açıklandı
MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları yerleştirme sonuçları açıklandı
|27 Ağustos 2019 10:25
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Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay meslek yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı
2019-MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.
Sonucunuzu öğrenmek içi tıklayınız.
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