1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar yeniden tırmanışta...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8510 seviyelerinde işlem görüyor.
 27 Ağustos 2019 10:26
Yazdır
Dolar yeniden tırmanışta...

Dün Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 6,3370 'i gören ve yurt içi piyasaların açılmasıyla düşüşe geçen dolar/TL, 5,7612'ye gerilemesini ardından günü yüzde 0,92 değer kazancıyla 5,8126'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,66 üzerinde 5,8510 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,5030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,1510'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,11'in hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeks, yüzde 0,06 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerine dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından küresel risk iştahının toparlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,1 daralarak beklentiyi karşıladığını ifade eden analistler, Almanya'nın resesyonun eşiğine geldiğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8810 ve 5,9150'nin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
27 Ağustos 2019 10:05		 Bakan Pekcan'dan fidan dikme etkinliğine destek
27 Ağustos 2019 09:45
Kara yollarında durum
27 Ağustos 2019 09:18		 Piyasalar 'yeniden müzakere' beklentileriyle yükselişte
27 Ağustos 2019 09:17
Dolar güne 5,83 TL'den başladı
27 Ağustos 2019 09:07		 Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
27 Ağustos 2019 07:45
Propolisi dünyaya sunan Türk kadın girişimci
26 Ağustos 2019 23:23		 Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını harcıyor
26 Ağustos 2019 20:23
Manav poşetlerine talep patladı
26 Ağustos 2019 19:38		 Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu
26 Ağustos 2019 15:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
Bisikletle Ankara'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na sözünü hatırlatacak
FETÖ yer altına indi
Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 2
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
kaldığı yerden devam etmek 3
deli mi ne 1
pes etmek yok 2
portakalcicegi2017 1
yeni şarkı üretilememesi 3
kırkağaç 1
abd nin bizim dostumuz olması 1
iki lafın belini kırmak 1
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam