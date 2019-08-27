1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
 27 Ağustos 2019 10:31
Yazdır
Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Cezaevi dış koordinasyon yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 ilde FETÖ operasyonunda 22 askere gözaltı
27 Ağustos 2019 10:24		 Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2019 10:03
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
27 Ağustos 2019 08:19		 Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
27 Ağustos 2019 07:31
FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi cezaevinde
26 Ağustos 2019 18:50		 Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Ağustos 2019 18:23
FETÖ 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 4 tutuklama
26 Ağustos 2019 18:07		 Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
26 Ağustos 2019 17:37
FETÖ'nün kritik ismi ortak operasyon ile yakalandı
26 Ağustos 2019 16:00		 Tekirdağ'da PKK operasyonu: 1 gözaltı
26 Ağustos 2019 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
Bisikletle Ankara'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na sözünü hatırlatacak
FETÖ yer altına indi
Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 1
iki lafın belini kırmak 1
yeni şarkı üretilememesi 3
İyi geceler sözlük 1
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 2
yaşlanmayı kabullenmemek 2
abd nin bizim dostumuz olması 1
deli mi ne 1
Metinalkan 1
günaydın sözlük 2
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam