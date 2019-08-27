Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 3 gözaltı
Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı
|27 Ağustos 2019 10:41
|Yazdır
Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim amaçlı kullandığı "ByLock" adlı programı kullananlara yönelik Ağrı merkezli Ankara, İzmir ve Bursa'da operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonda, söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların diğer illerde gözaltına alındıkları ve Ağrı'ya getirilecekleri belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kulak şikayetiyle doktora gitti, kulağından çıkanlar şok ediciydi
27 Ağustos 2019 12:56
|Tekirdağ'da minibüs refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
27 Ağustos 2019 12:13
|Malatya'da tır devrildi: 2 ölü
27 Ağustos 2019 12:03
|Sahte kimlikle kredi başvurusu yapan şüpheli tutuklandı
27 Ağustos 2019 11:41
|Öğretmenler kaza yapan araçta sıkıştı
27 Ağustos 2019 11:16
|Boşanma aşamasındaki eşini eşarpla öldürdü
27 Ağustos 2019 10:57
|Önce karısını sonra kendini vurdu
27 Ağustos 2019 10:28
|Cani koca yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
27 Ağustos 2019 09:58
|Devremülk dolandırıcısı şebekeye 'Prizma' operasyonu
27 Ağustos 2019 09:08
|İşte adım adım Pençe-3 Harekatı
27 Ağustos 2019 08:45