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Boşanma aşamasındaki eşini eşarpla öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Alaaddin Karasu, boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldürdükten sonra karakola gidip suçunu itiraf etti
 27 Ağustos 2019 10:57
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Boşanma aşamasındaki eşini eşarpla öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Alaaddin Karasu, boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 civarında, Ereğli ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir arazide, Alaaddin Karasu (36), bir yıllık eşi Gülsüm Karasu'yu (41) eşarpla boğarak öldürdü.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Alaaddin Karasu, olaydan iki saat sonra karakola gidip, suçunu itiraf etti.

Polis, ifadenin ardından araziye giderek Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü.

Bir yıllık evliliklerinin her ikisinin de ikinci evliliği olduğu, Gülsüm Karasu'nun ilk evliliğinden 2, Alaaddin Karasu'nun da ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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