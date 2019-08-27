1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pakistan'dan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi:- "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, işgal altındaki Keşmir'in silahsız Müslümanları için sesini yükseltmesine teşekkür ediyoruz"
 27 Ağustos 2019 11:01
Yazdır
Pakistan'dan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizde Pakistan'a verdiği destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Kureyşi ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri başta olmak üzere durum değerlendirmesi yaptı.

Görüşme sırasında Kureyşi, Çavuşoğlu'na, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, işgal altındaki Keşmir'in silahsız Müslümanları için sesini yükseltmesine teşekkür ediyoruz. Türkiye ve Pakistan, birbirlerinin birçok uluslararası konudaki tutumunu her zaman desteklemektedir." dedi.

Kureyşi, Türkiye'nin İslam ümmetini birleştirme çabalarını da övgüyle karşıladığını dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmede, Ankara'nın Cammu Keşmir'deki durumu yakından izlediğini belirtti.

İki dışişleri bakanı, Keşmir konusundaki ikili görüşmeleri sürdürme ve gelecek ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dün Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamış, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
S-400 Füze sisteminin ikinci sevkiyatı başladı
27 Ağustos 2019 12:54		 İmamoğlu: İstanbul'la ilgili çok sıkı acı tespitlerimiz var
27 Ağustos 2019 12:52
Kayyum, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
27 Ağustos 2019 12:51		 'Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır'
27 Ağustos 2019 12:28
CHP'li vekil: ATGV, AK Parti'yi güçlendirme teşkilatı olmuş
27 Ağustos 2019 12:13		 Mardin Valiliği de 'özel hediye' iddiasını yalanladı
27 Ağustos 2019 10:27
TÜBİTAK'tan, hicri takvimin doğru ayarlanması için bütçe
27 Ağustos 2019 09:56		 Lütfi Elvan'dan Mersin Metro'su için girişim
27 Ağustos 2019 09:53
KGM ödeyemedi: Kuzey Marmara Otoyolu kapanabilir
27 Ağustos 2019 09:46		 BAE casuslarının hücresı çözüldü
27 Ağustos 2019 08:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - Kulak şikayetiyle doktora gitti, kulağından çıkanlar şok ediciydi12:54 - S-400 Füze sisteminin ikinci sevkiyatı başladı12:52 - İmamoğlu: İstanbul'la ilgili çok sıkı acı tespitlerimiz var12:51 - Kayyum, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı12:45 - TOKİ Başkanı: 94 bin 994 konutun 85 bin 979'unu teslim ettik12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:42 - Valilik: 6 bin 423 kaçak göçmen gönderme merkezlerine sevk edildi12:40 - İBB, Ensar ve TÜRGEV ile protokolleri feshetti12:28 - 'Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır'12:23 - Çanakkale'de FETÖ operasyonunda askere gözaltı
12:13 - Tekirdağ'da minibüs refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı12:13 - CHP'li vekil: ATGV, AK Parti'yi güçlendirme teşkilatı olmuş12:12 - FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı12:08 - THK ve Kızılay eski yöneticilerine suç duyurusu!12:03 - Malatya'da tır devrildi: 2 ölü12:01 - Gün ortası döviz fiyatları11:41 - Sahte kimlikle kredi başvurusu yapan şüpheli tutuklandı11:35 - Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Bisikletle Ankara'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na sözünü hatırlatacak
FETÖ yer altına indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaylak muamelesi görmek 2
kırkağaç 1
şemsiye 2
yeni şarkı üretilememesi 3
neyzen tevfik 2
abd nin bizim dostumuz olması 2
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 2
24.08.2019 başakşehir vs fenerbahçe maçı 1
susmak 3
iki lafın belini kırmak 1
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam