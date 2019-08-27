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Kadıköy BİLSEM dünya robot yarışmasında ikinci oldu

Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Danimarka'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler' içerikli Dünya Robot Olimpiyatları'nda ikincilik elde etti
 27 Ağustos 2019 11:04
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Kadıköy BİLSEM dünya robot yarışmasında ikinci oldu

ABDULKADİR GÜNYOL - Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) okuyan 3 öğrenci, Dünya Robot Olimpiyatları'nda kendi geliştirdikleri proje ile dünya ikincisi oldu.

Kadıköy'de özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri 1-4 Ağustos'ta Danimarka'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler' içerikli Dünya Robot Olimpiyatları'nda (World Robot Olympiad-WRO) legolardan oluşan robotların yer aldığı 'WeDo Regular' kategorisinde ikinciği elde etti.

Robotik kodlama ile sürücüsüz okul servisi tasarlayan Kadıköy BİLSEM öğrencileri Ayşe Ada Beğendi (8), Rüzgar Ertem (10) ve Ada Aktoğu (10) 2 dakika içinde tamamlanması gereken görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni ve Kadıköy Bilsem İlkokul Robotik Takımı Koçu İbrahim Enver Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazanmalarını sağlayan önemli bir platform olduğunu söyledi.

Özer, "Yarışmanın ana teması sürücüsüz bir okul servisi yapmak ve matta bulunan görevleri 2 dakika içerisinde yerine getirmekti. Öğrenciler robotları en başından itibaren tasarladılar, stratejilerini geliştirdiler ve başarıya ulaştılar. Bu bence aslında müthiş bir girişimcilik. Öğrencilerin bir araya gelmesi 'hadi gidelim biz bu yarışmaya katılalım' demesi çok önemli. Aynı zamanda burada müthiş bir problem çözüyorlar. Çünkü bu mattaki görevi yapmanın sonsuz yolu var." diye konuştu.

Öğrencilerin yoğun emekleri sonrası gelen ödülün çok değerli olduğunu söyleyen Özer, "Ödül kazanmak müthiş bir gururdu. Biz diğer takımlara da baktığımızda çok iyi bir strateji belirlediğimizi anladık. O kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmak gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor." dedi.

Kadıköy Bilsem İlkokul Robotik Takımı Danışmanı Bekir Çelen, öğrencilere kendilerinin sadece mentorluk yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler projenin donanım kısmını da yazılım kısmını da tamamen kendileri yaptılar. Biz ilk başta bir robotun nasıl yapıldığını öğrencilere öğrettik. Öğrenciler bu projeyi tamamen kendi fikirlerini geliştirerek gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Projenin mimarlarından Ada Ayşe Beğendi ve Ada Aktoğu ise katıldıkları yarışmada kazandıkları ödülün ardından çok mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı
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