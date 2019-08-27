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'Sigaraya 5 Lira Zam' İddiasına BAT Türkiye'den Yalanlama

Sigaraya 5 Lira Zam' İddiasına BAT Türkiye'den Yalanlama: 'Sözde Fiyat Listesi Gerçeği Yansıtmıyor'
 27 Ağustos 2019 11:07
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'Sigaraya 5 Lira Zam' İddiasına BAT Türkiye'den Yalanlama

British American Tobacco Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
Memurlar.Net
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