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Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız
 27 Ağustos 2019 11:35
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Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halk ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız." dedi.

Yavaş, AA muhabirine metro projesini, ihtiyaç sahiplerine uygulanacak yeni gıda dağıtım modelini, bakkal ile çiftçilere yönelik ekonomik kalkınma planını ve mobil arıza bildirim sisteminin detaylarını anlattı.

Seçim sürecinde, Esenboğa Havalimanı ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında metro projesi vaadinde bulunduğunu anımsatan Yavaş, projeyi hayata geçirmek için gerekli olan bütçeyi sağlamak amacıyla uluslararası kredi kuruluşlarıyla görüşmelerde sona gelindiğini bildirdi.

Kredi kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde uygun teklifi Dünya Bankasının verdiğini, Japon firmalarla görüşmelerin halen sürdüğünü aktaran Yavaş, şöyle devam etti:

"Metro projemiz, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan başlayıp, Siteler üzerinden Pursaklar, fuar alanı, havalimanı ve Çubuk istikametinde olacak. İnşallah bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü havalimanına yapılacak metro için Avrupa Birliği'nin destekleri var. Onun için de öncelikle orayı ele almak istiyoruz. Burada harcadığımız para, alacağımız kredi, Ankaralıya mal edileceği için en ucuzunu en uzun sürelisini almaya çalışıyoruz."

- Gıda paketlerinin yerini alışveriş kartı alacak

Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtmaya son verileceğini, yerini istenilen marketten alışveriş yapılabilecek yardım kartlarının alacağını belirten Yavaş, yıl başından sonra hayata geçecek uygulama ile ihtiyaç sahiplerine verecekleri yardım kartlarına bakiye yüklemesi yaparak evlerine istedikleri marketten alışveriş yapma imkanı sağlayacaklarını vurguladı.

Gıda dağıtım işleminde ortaya çıkan tutarı da ihtiyaç sahiplerine eşit bir şekilde dağıtacaklarını vurgulayan Yavaş, şunları söyledi:

"Bugüne kadar daha önceki yönetim tarafından bir yıllık gıda dağıtım ihalesi yapıldığı için en son dağıtım kasım ayında bitiyor. Yani henüz dağıtacaklarımızın ihalesi yapılmış mallar var. Yılbaşından itibaren inşallah kart sistemine geçip bundan sonra gıda dağıtımını bırakıyoruz. Çünkü sadece dağıtıma Büyükşehir Belediyesinin ödediği para 11 milyon liradır. Bu 11 milyon lirayı da ihtiyacı olan kişilere dağıtacağız. İlgili devlet kurumlarıyla iş birliği yapmak suretiyle ailelerin ihtiyaçlarını tespit edip, o ihtiyaçlarına göre kartlarına para yüklemek suretiyle yardımda bulunacağız."

- Ürünleri halk market satacak

Yavaş, kırsal alanlarda sözleşmeli üretim modelinin başlayacağını ifade ederek üretilen ürünlerin de zincir marketlere dönüştürülecek mahalle bakkalları aracılığıyla halka sunulacağını dile getirdi. Çiftçileri tarımsal ve hayvansal alanda üretimler yapmaları için teşvik edeceklerine dikkati çeken Yavaş, şöyle konuştu:

"Halk ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız. Ayaş tarafından süt satın alacağız orada satılacak. Aynı zamanda köylerde hayvancılığı teşvik ederek burada yemini vererek, ucuz üretim yapmalarını sağlayarak insanlara ucuz et yedireceğiz. Ürünleri halk market satacak. Bunun yanında da en az 50 ile 100 kalem arasındaki malın halk marketler de satılmak suretiyle bakkalların bir zincir mağazası olmalarını sağlayacağız. Bakkallardan belirli bir miktarda depozito almak suretiyle vereceğimiz mal karşılığı bakkalları zincir mağazalarla rekabet eder hale getireceğiz. Dolayısıyla bugün bakkallık mesleği de büyük marketlerin altında eziliyor. Onlar da ezilmemiş olacak bu arada köylerdeki tarımsal kalkınmaya da faydamız olacak."

- Arıza bildirim uygulaması

Belediye olarak verdikleri hizmetlerde aksaklıkların çıkması halinde yaşanan mağduriyetleri en aza indirmek için bir mobil uygulama geliştirdiklerini anlatan Yavaş, belediye sitesi üzerinden de yapacakları projeler için anketler düzenleyeceklerini aktardı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Örneğin otobüslerde klimaların çalışmaması ve su patlakları gibi ani gelişen arızalar esnasında vatandaşlarımızın belediyeye hemen ulaşabilecekleri bir mobil uygulama çalışmasını bitirmek üzereyiz. Adı şu an konulmadı ama Ankara Büyükşehir Belediyesi mobil uygulaması diye çıkacak. Ankaralılar bulundukları konumu atarak bize arızayı gönderdiği takdirde en hızlı bir şekilde ekiplerin yola çıkarak arızayı giderebilecekleri bir mobil uygulama hazırladık."

Anadolu Ajansı
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