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Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrencisinin velisini markette pompalı tüfekle yaraladı- Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
 27 Ağustos 2019 11:30
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Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir öğretmen, tartıştığı öğrenci velisini silahla yaraladı.

Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki marketin sahibi Recep S. (48), oğlunun öğretmeni S.A'nın farklı zamanlarda markete geldiğini ve her defasında kasadaki paranın eksildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Bu durumu öğrendikten sonra markete gelen öğretmen ile market sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A, öğrencisi Y.S'nin araya girmesine rağmen marketin sahibi Recep S'yi pompalı tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine markete gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Recep S'nin tedavisi sürüyor.

Olaydan sonra tüfeği kaldırıma atarak kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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