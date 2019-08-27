Sahte kimlikle kredi başvurusu yapan şüpheli tutuklandı

BAKANLIK İVEDİ DURUMLARI SİTESİNDE NEDEN DUYURMAZ YA DA ÖĞRETMENLERE NEDEN MESAJ ATMAZ? Kadrolu öğretmenlere sözleşmeli öğretmen eşlerin yanına gidebilmesi için özür durumu başvurusu hakkı verildiği halde, Milli Eğitim Bakanlığın duyurular kısmında özellikle personel genel müdürlüğünün duyurular kısmında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. MEB yetkililerinin sosyal medya hesaplarında da bir açıklama yayınlanmamıştır.