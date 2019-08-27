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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 27 Ağustos 2019 12:01
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,84005,8410
Avro6,49306,4940
Sterlin7,12807,1640
ANKARA
ABD Doları5,79505,8550
Avro6,43006,5000
Sterlin7,01407,2020
Anadolu Ajansı
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