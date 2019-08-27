THK ve Kızılay eski yöneticilerine suç duyurusu!

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkiye Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Sivil Toplumla Iliskiler Genel Mudurlugunden yapılan yazılı açıklamada, Genel Mudurluk ve valilikler tarafından dernek denetimlerinin, 5253 sayılı "Dernekler Kanunu"nun ilgili maddeleri geregince duzenli olarak yapıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2018'de denetlenen 5 bin 434 dernekten 613'ü hakkında idari islem yapıldığı, 182 dernekle ilgili adli islem yapılması icin de yargı mercilerine bildirimde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılının Agustos ayı itibarıyla 4 bin 454 dernegin denetiminin yapılması sonucunda 424 dernek ile ilgili olarak idari islem yapılmıs, 132 dernek ile ilgili olarak adli islem yapılması icin yargı mercilerine bildirimde bulunulmustur. Hakkında idari islem yapılan ve adli mercilere suc duyurusunda bulunulan dernekler arasında THK ve Kızılay Derneginde gorev yapmıs yoneticileri de bulunmaktadır.

THK'nin 1 Ocak 2013-8 Haziran 2016 tarihleri arasındaki islemlerinin Bakanlıgımız dernekler denetcileri tarafından denetlenmesi sonucunda, THK tuzugune gore borclanılabilecek miktarın cok uzerinde borclanıldıgı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfından THK'ye bes yıllıgına kiralanan ucak ve helikopter icin yapılan odemenin kiralanan tasıtların satın alma degerine esit oldugu belirlenmiştir. Ayrıca ilgili sirket tarafından odenmesi gereken yakıt bedelinin THK Iktisadi Isletmesi tarafından odendigi, THK'ye ait bazı demirbasların THK Havacılık Vakfı calısanlarınca satıldıgı, THK İktisadi İsletmesi tarafından 10 ucagın satıs ihalesine iliskin belgelerin denetim sırasında ibraz edilemedigi, mulkiyeti THK'ye ait 9 tasınmazın degerinin cok altında satıldıgı, yurtdısından alınan bazı yardımların mulki idare amirligine bildirilmedigi tespit edilmistir."

Turkiye Kızılay Dernegi'nin onceden ortagı oldugu icecek ve pazarlama alanında faaliyet gosteren iki sirket ve bir ildeki şubesiyle ilgili de İçişleri Bakanlıgınca inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İcecek sirketindeki mal giris ve cıkıs formları arasında uyumsuzluk oldugu, pazarlama sirketindeki hisselerinin tamamının 2008 yılında baska bir sirkete devredilmesine ragmen bayilerden alınan teminatların Kızılayın ortagı oldugu icecek sirketine devredilmedigi belirlendi.

Kurumun bir ildeki şubesi tarafından 2005 yılında ihale ile yaptırılan cok amaclı salon binasında Kızılayın teknik elemanlarınca yapılan incelemede, binadaki gizli kusurların tespit edilmesine ve ilgili şubeye durumun bildirilmesine ragmen, ihaleyi alan firma hakkında hukuki islemlerin yapılmadıgı, 2009 yılında aynı ildeki Afet ve Lojistik Merkezi tadilat ve onarım ihalesinde, is artırımına gidilerek firmaya yapılan odemelerde uygulanması gereken indirimlerin yapılmayarak kurumun zarara ugratıldıgı tespit edilmistir."

Söz konusu tespitlerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneginde gorev yapmıs yoneticiler hakkında Cumhuriyet Bassavcılıgına suc duyurusunda bulunulduğu ve ilgili valilikce idari islemler yapılmasının istenildiği vurgulandı.

Yasanan istifalar nedeniyle THK Merkez Yonetim Kurulu uye sayısının 12'den 3'e dusmesinden dolayı THK'nin 26 Haziran 2019'dan itibaren merkez yonetim kurulundan yoksun kaldıgı ve yonetiminin baska yoldan saglanamadıgının anlasıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlıgımıza ulasan sikayetler uzerine de 26 Agustos pazartesi gununden itibaren bir mulkiye basmufettisi ve iki dernekler denetcisi tarafından THK'nin denetimine baslanmıstır." denildi.