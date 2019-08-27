Çanakkale'de FETÖ operasyonunda askere gözaltı
|27 Ağustos 2019 12:23
|Yazdır
Çanakkale merkezli 11 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari ve Kırıkkale ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 9'unu gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı
27 Ağustos 2019 12:12
|Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
27 Ağustos 2019 10:31
|15 ilde FETÖ operasyonunda 22 askere gözaltı
27 Ağustos 2019 10:24
|Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2019 10:03
|Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
27 Ağustos 2019 08:19
|Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
27 Ağustos 2019 07:31
|FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi cezaevinde
26 Ağustos 2019 18:50
|Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Ağustos 2019 18:23
|FETÖ 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 4 tutuklama
26 Ağustos 2019 18:07
|Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
26 Ağustos 2019 17:37