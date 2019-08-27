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'Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır ve eğitim hakkından istifade etmesini sağlamak Bakanlık olarak bizim tek görevimizdir
 27 Ağustos 2019 12:28
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'Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır ve eğitim hakkından istifa etmesini sağlamak Bakanlık olarak bizim tek görevimizdir." dedi.

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Bakan Gül, Hakimevi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, modern dünyanın en önemli parametrelerinden birinin eğitim olduğunu, eğitimin bireylerin toplumla ilişkilerini şekillendiren ana unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Son zamanlarda gündeme gelen "kadına şiddet" haberlerine üzülerek tanık olduğunu anlatan Gül, "Asla tasvip edemeyeceğimiz tüm bu süreçlerde eğitim eksikliğinin bir insanı ne hale getirdiğini yakinen görebiliyoruz. Kadına yönelik şiddeti tasvip etmediğimizi ve bu konuda sıfır toleransla her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Gül, şiddeti önleme konusunda gerekli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaların taviz vermeden sürdürüldüğünü aktaran Gül, "Suça ulaşmadan suçlunun eğitim, toplum ve aileyle olan ilişkisini sağlıklı bir hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu çerçevede özellikle işlemiş olduğu suç sebebiyle ceza infaz kurumlarında bulunanların da cezalarını çektikten sonra topluma katılmaları, entegre olmaları çok önemlidir. Bugün yaptığımız bu protokol de bu amaca matuf çalışmalardan birisidir." ifadelerini kullandı.

- Temel hedef topluma kazandırmak ve meslek edindirmek

Bakan Gül, infaz süresi biten insanların üretken ve toplum kurallarına saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimini benimsemeleri ve bir meslek edinmelerinin temel hedefleri olduğunu dile getirdi.

Protokole katkı sağlayan herkese teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır ve eğitim hakkından istifade etmesini sağlamak Bakanlık olarak bizim tek görevimizdir. Bu yılın Ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında 36 bin 920'si hükümlü ve 17 bin 659'u tutuklu olmak üzere toplam 54 bin 579 öğrenci bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 9 bin 186 hükümlü ve tutuklu okuma-yazma kurslarına devam etmektedir. 79 bin 220 kişi iş ve meslek kurslarına katılmıştır. Birçok kişi cezaevinde öğrendiği meslek sebebiyle ceza infaz kurumundan cezası bittikten sonra iş yeri açmakta, evine ekmek götürmekte ve topluma entegre olabilmektedir.

Bu protokol ile sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin, eğitimlerin, kursların ve spor danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle hükümlü ve tutuklular ile yükümlülerin hangi spor dalına elverişli olduğunun uzmanlarca taranarak, yeni yeteneklerin keşfedilmesi anlamında çok önemli bir imkan sağlanacak. Sosyal organizasyonlar yapılacak, etkinlikler düzenlenecek. Ceza infaz kurumlarına malzeme, tesis, araç-gereç ve personel desteği imkanlar dahilinde verilecek. Çocuk eğitim evlerinde kalan çocukların 18 ilde bulunan gençlik kamplarından yararlandırılmaları bu protokolle sağlanmış olacak."

Gül, ceza infaz kurumlarındaki bireylerin geçirdikleri süreyi yararlı bir öğrenme ve eğitim süreci olarak gördüklerini belirtti.

Konuşmalarından ardından Bakan Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokolü imzaladı.
Anadolu Ajansı
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