İBB, Ensar ve TÜRGEV ile protokolleri feshetti
|27 Ağustos 2019 12:40
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda çok tartışılan "İBB'nin vakıflara yönelik yardımı" için harekete geçti. İmamoğlu'nun talimatı ile Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla olan protokoller feshedildi.
Anlaşmanın feshedildiği TÜRGEV ve TÜGVA vakıflarının yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları da bulunuyor. Açıklamada ayrıca söz konusu vakıflara İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı da vurgulandı.
İBB'den vakıflarla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.
Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirlikleri, kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve incelemeler derinlemesine devam etmektedir. İncelemeler sırasında çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde maddi işbirlikleri tespit edilmiştir. İlk incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir." denildi.
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