Valilik: 6 bin 423 kaçak göçmen gönderme merkezlerine sevk edildi
İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi
|27 Ağustos 2019 12:42
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