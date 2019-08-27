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CHP'li vekil: ATGV, AK Parti'yi güçlendirme teşkilatı olmuş

"Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, AK Parti Teşkilatını güçlendirme vakfına dönüşmüş durumdadır"
 27 Ağustos 2019 12:13
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CHP'li vekil: ATGV, AK Parti'yi güçlendirme teşkilatı olmuş

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, AK Parti Teşkilatını güçlendirme vakfına dönüşmüş durumdadır." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na ilişkin kendisine bir mektup geldiğini ve bu mektupta önemli iddiaların yer aldığını söyledi.

Konuya ilişkin, kendisinin de bu iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu aktaran Tanal, 1981 yılında kurulan vakıfla ilgili iddialar arasında kadrolaşmadan, elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin konuların yer alığını vurguladı.

İhbar mektubunda vakıfta ocak ayından itibaren olağanüstü gelişmelerin yaşandığına işaret edildiğini belirten Tanal, yönetim kademesindeki üyelerin bir kısmının da AK Partili üyelerden oluştuğunu öne sürdü.

Kadrolaşmanın üst seviyede olduğunu iddia ettiği vakfın amacından uzak hareket ettiğini ileri süren Tanal, "Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı bir kenara atılarak AK Parti Teşkilatını güçlendirme vakfına dönüşmüş durumdadır. Bu gidişe bir son verilmelidir. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına giren sıcak paranın haddi hesabı yok ama para nereye gidiyor belli değil. Burayı bir vakıf değil, bir parti teşkilatı üyeleri işletiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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