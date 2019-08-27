Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı

HDP'li görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün para yok dediği Mardin Büyükşehir Belediyesinde özel kalem müdürlüğü kaleminden 3 ayda yaklaşık 300 bin lira HDP ve CHP'liler için harcadığı ortaya çıktı.

Ahmet Türk 31 Mart'tan bu yana belediyenin kasasında kayyumlar tarafından para bırakılmadığını iddia ederek 5 aydır Mardin Büyükşehir Belediyesinin seçimden sonra oluşan Dicle Elektrik'e olan borcunu ödemediği için kentte sular kesik ve şebeke suyu ilaçlanmadığı için sağlık sorunları yaşanırken, 3 ayda misafirleri için harcadığı ve bir kısmının fındık ile fıstık parası olan yemek harcaması şoke ettirdi. 50 derece sıcakta Mardin Büyükşehir Belediyesinden gelir ve para olmadığı iddiasıyla vatandaşlar hizmet alamazken; Ahmet Türk'ün 27 Nisan 2019 ve 19 Temmuz 2019 tarihlerine kadar olan sürede kendini ziyaret eden HDP'li Sezai Temelli, Ebru Günay, Hüda Kaya, CHP Milletvekilli Orhan Sarıbal ile 10 ilçe başkanına Mardin'de kapasitesi 80-90 kişilik olan restoranlarda ve HDP'li kaynaklardan edinilen bilgilerle restoranlara hiç gidilmeden kentte birkaç saat kalmalarına karşın binlerce liralık yemek faturası kestirildiği ortaya çıktı.

Taciz iddiasıyla gündeme gelen A.D.'ye iki günde 70 bin TL

HDP'li Temelli ve Pervin Buldan'ın belediyeye yaptığı 1 saat 15 dakikalık ziyaretine karşılık harcama olarak 42 bin 660'lik fatura kesildi. Belediye bütçesinden ödenen paranın misafir ağırlama olarak kesilmesi dikkat çekti. MARSU'ya iş aramak için giden ve MARSU çalışanını taciz eden A.D.'nin işletmecisi olduğu otelde 27 Nisan'da Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday ile beraberindeki heyete, 29 Nisan tarihlerinde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Van Milletvekili Sezai Temelli'ye iki günde otelde konaklama olmadan bin 318 kişiye yemek verildi gösterilerek 71 bin 172 TL fatura kesildiği ortaya çıktı. 29 Nisan tarihli kesilen faturada Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın Mardin ziyaretinde saat 16.00'da otele gelerek saat 17.15'te otelden çıktığı ve yaklaşık 30 kişilik bir heyetle otelde olduğu ortaya çıktı.

HDP'li Ebru Günay kapısından dahi geçmediği restoranda 407 kişiyle yemek yediği gösterilerek 28 bin liralık fatura kesildi. Mardin'de para olmadığı gerekçesiyle Mardinlilerin mağdur edildiği süreçte 16 Haziran'da kente gelen ve şehir merkezinde yaklaşık 100 kişilik restoran kapasitesiyle hizmet veren bir lokantada 27. dönem HDP'li Milletvekili Hüda Kaya ve Mardin Milletvekili Ebru Günay restorana hiç uğramadan Kızıltepe'de parti binasını ziyaret ettiği gün 407 kişiye yemek verildiği faturalandırılarak 28 bin 571 TL'lik fatura kesildi.

Makam odasına 82 bin liralık kahve

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 31 Mart'tan görevden alındığı süreye kadar olan 5 aylık süreçte makam odası ve Ramazan Bayramı nedeniyle Babil Kuruyemişten 15 Mayıs 2019 tarihinde 7 bin 560 TL'lik su, 17 Mayıs'ta Türk kahvesi, çikolata, çay bedeli 33 bin 642 TL, 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nda 7 bin 570 TL, 26 Haziran'da makam odası için yine çay kahve, çikolata fındık ve fıstık bedeli olarak 35 bin 694'lik fatura ile bütçesi olmayan belediye adına harcama yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan Mardin'de sit alanı konu toplantı heyeti için 19 Temmuz'da şehre gelen 10 kişinin de özel temsil heyet karşılama giderlerinden 7 bin 648'lik uçak biletlerinin karşılanması dikkat çekti. HDP'li Genel Başkan ve milletvekillerinin yüklü miktarda faturalar ile yemek ve toplantı düzenlediği gösterilerek kesilen faturalar ve Ahmet Türk'ün makam odası için aldığı yüklü miktarda çay, kahve, fındık, fıstık faturaları dikkat çekerken; HDP'lilerin Mardin ziyaretlerinin restoranlarda hiç yemek yemeden ilçelere gitmesi, belediyeden iş isteyen bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gündeme gelen A.D.'nin oteline yüklü miktardaki faturaların kesilmesi dikkat çekiyor.

HDP'li Ahmet Türk'ün para olmadığı gerekçesiyle hizmet yapmadığı 27 Nisan ve 19 Temmuz'a kadar olan sürede 229 bin 349'lik özel harcama yapması dikkat çekti.