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İmamoğlu'ndan taksi ve minibüsler için 'zam' sinyali

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taksiler minibüslerle ilgili iki yıla yakın zam yapılmayan bir süre var. Diğer toplu taşımalarda zam yapmaksızın bir görüşme yapılacak. Bu işi yapan insanların işi yapabilme kalitelerini de düşürmeyecek bir çözüm bulacağız" diye konuştu.
 27 Ağustos 2019 12:52
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İmamoğlu'ndan taksi ve minibüsler için 'zam' sinyali

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Taksiler minibüslerle ilgili iki yıla yakın zam yapılmayan bir süre var. Diğer toplu taşımalarda zam yapmaksızın bir görüşme yapılacak. Bu işi yapan insanların işi yapabilme kalitelerini de düşürmeyecek bir çözüm bulacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği randevuya hala yanıt alamadığını kaydeden İmamoğlu, "Miting alanlarından gönderme yapmasının anlamı yok, millet iradesinin yok sayıldığı her anlayışın karşısındayız" dedi.

"165 milyon liralık bir vakfa bina yapılıyor. Artık bu binalar onun bunun vakfına ait değil, İstanbulluya ait" ifadelerini kullanan İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İstanbul şehri ihmal edilmiş"

-Biz 200 bin insana İstanbul'un kaynaklarıyla 5 yıl içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. İstanbul şehri, bu şehrin insanları ihmal edilmiş. İktidara soramadığınızı ben soruyorum iktidara, umuyorum iktidar da bu işsizlere nasıl iş bulacağına yönelik bir takvim önümüze koyar. Bu derin sorun dururken İstanbul'un seçilmiş başkanına laf atmakla bu sorunlar çözülmüyor.

Araçla ilgili kısımda da ciddi yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Yakın bir vakitte nasıl bir israfın olduğunu sizlerin gözünün önüne sereceğiz. Tatil konusu yeterince konuşuldu. Herkes bir yorum yaptı. Bence vatandaş da vicdanıyla buna güzel bir yorum yapmıştır.

Taksiciler ve minibüsçülere çözüm

Taksiler minibüslerle ilgili iki yıla yakın zam yapılmayan bir süre var. Diğer toplu taşımalarda zam yapmaksızın bir görüşme yapılacak. Bu işi yapan insanların işi yapabilme kalitelerini de düşürmeyecek bir çözüm bulacağız.

Otogarın devri

Bu hafta işlemleri biter bir aksilik olmazsa yakın zamanda İBB halka ait olan bu alanın yönetimini devralacak. Oradaki işletme düzenini sağlayacağız ve yeni otogar düzeninin sağlamak için oradakilerle ortak çalışacağız. İlk Esenler'deki otogarı toplum lehine en iyi şekilde kullanacağız. 15 gün içinde tüm malzemelerini boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Arkadaşlarım bu makul süreyi onlara sağlayacaktır.
Memurlar.Net
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