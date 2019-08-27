S-400 Füze sisteminin ikinci sevkiyatı başladı
|27 Ağustos 2019 12:54
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı.
Sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz arasında tamamlandığı belirtilen açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibarıyla başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
27 Ağustos 2019 14:31
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
27 Ağustos 2019 13:45
|Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
27 Ağustos 2019 12:51
|'Cezaevinde bile olsa o kişinin eğitim hakkı anayasal bir haktır'
27 Ağustos 2019 12:28
|CHP'li vekil: ATGV, AK Parti'yi güçlendirme teşkilatı olmuş
27 Ağustos 2019 12:13
|Pakistan'dan Erdoğan'a teşekkür
27 Ağustos 2019 11:01
|Mardin Valiliği de 'özel hediye' iddiasını yalanladı
27 Ağustos 2019 10:27
|TÜBİTAK'tan, hicri takvimin doğru ayarlanması için bütçe
27 Ağustos 2019 09:56
|Lütfi Elvan'dan Mersin Metro'su için girişim
27 Ağustos 2019 09:53
|KGM ödeyemedi: Kuzey Marmara Otoyolu kapanabilir
27 Ağustos 2019 09:46