İş Bankası iştiraklerinde üç genel müdür emekliliğini istedi
|27 Ağustos 2019 13:00
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İş Bankası iştiraklerinden Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat ve İş Faktoring genel müdürleri emekli olma talebiyle görevlerinden ayrılırken, yerlerine İş Bankası içinden yeni atamalar yapıldı.
Emekli olma talebinde bulunan İş Faktoring Genel Müdürü Ali Erdal Aral
Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sigorta'ya Mehmet Şencan, Anadolu Hayat Emeklilik'e Yılmaz Ertürk, İş Faktoring'e ise Ömer Karakuş ise Genel Müdür olarak atandı. Her üç yeni genel müdür de İş Bankası'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Emekliliğini isteyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan
KAP'a yapılan açıklamalara göre üç iştirakte genel müdür olarak görev yapan Ali Erdal Aral, Mehmet Uğur Erkan ve İlhami Koç'un ise emekli olmak suretiyle ayrılma talepleri kabul edildi.
Emekliliğini isteyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç
Kaynak: REUTERS
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