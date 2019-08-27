1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya Sağlık Müdürlüğünden '18 yaş altı doğum' açıklaması

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesinde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor
 27 Ağustos 2019 13:02
Yazdır
Antalya Sağlık Müdürlüğünden '18 yaş altı doğum' açıklaması

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "18 yaş altı doğumlar" ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk gebeliklerinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Buna rağmen yüzde 80'i yabancı uyruklu olmak üzere çocuk gebeliklerinin gerçekleşebildiğini aktaran Hülür, hastanelerde doğum yapan kişinin 18 yaş altında bir çocuk olduğu tespit edildiğinde hastane yetkililerinin olayı savcılığa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve kendilerine bildirdiğini dile getirdi.

Kepez Devlet Hastanesi'ndeki çocuk gebeliklerine ilişkin de yasal bildirimlerin yapıldığını vurgulayan Hülür, "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." diye konuştu.

Çocuk gebeliklerine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Hülür, bu tür doğumların tekrarlanmaması için yasal süreç devam ederken, aileye yönelik de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü olarak olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını, il genelinde de bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahalleye dönüşen orman köylerindeki su fiyatlarındaki indirim kalktı
27 Ağustos 2019 13:36		 Türk Kızılayı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması
27 Ağustos 2019 13:31
Valilik: 6 bin 423 kaçak göçmen gönderme merkezlerine sevk edildi
27 Ağustos 2019 12:42		 İBB, Ensar ve TÜRGEV ile protokolleri feshetti
27 Ağustos 2019 12:40
Okul kantinlerine sıkı denetim
27 Ağustos 2019 11:15		 MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları yerleştirme sonuçları açıklandı
27 Ağustos 2019 10:25
Kimlik bunalımı
27 Ağustos 2019 07:35		 İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı
26 Ağustos 2019 23:30
İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi
26 Ağustos 2019 22:50		 Vefa duyduğu Türklere şifa oluyor
26 Ağustos 2019 20:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neyzen tevfik 2
Kararsızlık 2
tembellik etmek 3
çaylak muamelesi görmek 2
deli mi ne 1
kaldığı yerden devam etmek 3
EMİNE BULUT 2
geniş aile komşu kızı' 1
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 1
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam