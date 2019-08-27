Antalya Sağlık Müdürlüğünden '18 yaş altı doğum' açıklaması
|27 Ağustos 2019 13:02
|Yazdır
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "18 yaş altı doğumlar" ile ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk gebeliklerinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Buna rağmen yüzde 80'i yabancı uyruklu olmak üzere çocuk gebeliklerinin gerçekleşebildiğini aktaran Hülür, hastanelerde doğum yapan kişinin 18 yaş altında bir çocuk olduğu tespit edildiğinde hastane yetkililerinin olayı savcılığa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve kendilerine bildirdiğini dile getirdi.
Kepez Devlet Hastanesi'ndeki çocuk gebeliklerine ilişkin de yasal bildirimlerin yapıldığını vurgulayan Hülür, "Kayıtlarımıza göre, Kepez Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2,5 yılda 18 yaş altında 42'si Türk, 106'sı Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 148 çocuğun doğum yaptığı tespit edildi. Bunlarla ilgili de hastane yetkililerince savcılığa, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ve bize gerekli bilgilendirme yapıldı. Adli, sosyal ve psikolojik açıdan da gerekli işlemler yürütülüyor." diye konuştu.
Çocuk gebeliklerine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Hülür, bu tür doğumların tekrarlanmaması için yasal süreç devam ederken, aileye yönelik de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.
Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü olarak olayın takipçisi olduklarını kaydetti.
Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını, il genelinde de bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediklerini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahalleye dönüşen orman köylerindeki su fiyatlarındaki indirim kalktı
27 Ağustos 2019 13:36
|Türk Kızılayı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması
27 Ağustos 2019 13:31
|Valilik: 6 bin 423 kaçak göçmen gönderme merkezlerine sevk edildi
27 Ağustos 2019 12:42
|İBB, Ensar ve TÜRGEV ile protokolleri feshetti
27 Ağustos 2019 12:40
|Okul kantinlerine sıkı denetim
27 Ağustos 2019 11:15
|MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları yerleştirme sonuçları açıklandı
27 Ağustos 2019 10:25
|Kimlik bunalımı
27 Ağustos 2019 07:35
|İzmir MEM'den okullara 'kayıt parası' uyarısı
26 Ağustos 2019 23:30
|İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi
26 Ağustos 2019 22:50
|Vefa duyduğu Türklere şifa oluyor
26 Ağustos 2019 20:08