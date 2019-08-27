Borsa günün ilk yarısında geriledi
|27 Ağustos 2019 13:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,46 azalışla 96.650,78 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 450,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile spor, en çok gerileyen ise 1,77 ile iletişim oldu.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde en etkili faktör olmayı sürdürdüğünü, İran gelişmeleri doğrultusunda jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını söyledi.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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