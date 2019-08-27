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Tüpraş'tan hibrit lokomotif yatırımı

Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, EURODUAL tipteki 7 hibrit lokomotif için İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile anlaşma imzaladı
 27 Ağustos 2019 13:18
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Tüpraş'tan hibrit lokomotif yatırımı

Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, EURODUAL tipteki 7 hibrit lokomotif için İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile anlaşmaya vardı.

Tüpraş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, İsviçreli demir yolu araçları üreticisi Stadler ile EURODUAL tipteki 7 adet Co'Co' hibrit lokomotif ve 8 yıllık yedek parça ve tam servis bakımı için anlaşma imzaladı.

Stadler'in Türkiye'deki ilk iş birliği olan bu anlaşma çerçevesinde, lokomotiflerin 2021'de teslim edilmesi planlanıyor.

Körfez Ulaştırma, bu iş birliğiyle bugüne kadarki en geniş kapsamlı lokomotif alımını gerçekleştirmiş olacak.

Güçlü çekiş gücüne ihtiyaç duyulan yüksek eğimli hatlarda hem 25 kV AC elektrikli hem de dizel çalışma modlarını bir araya getirerek yük taşımacılığı hizmetlerinde kullanılacak lokomotifler, aynı zamanda Türkiye'nin "ilk" hibrit lokomotifleri olacak.

2 bin tona kadar akaryakıt yüklü vagonlarını çekmek için kullanılacak yeni EURODUAL tipteki lokomotifler, Körfez Ulaştırma'nın operasyonel verimliliğini de artıracak.

EURODUAL, 2,8 MW dizel-elektrik ve 6,15 MW elektrik-katener gücü ile 6 aksı ve son teknoloji ürünü sürüş kontrol sistemi sayesinde 500 kilonewtona (kN) varan olağanüstü bir çekiş gücü sağlayabiliyor.

Körfez Ulaştırma ile imzalanan anlaşmayla Stadler Valencia tarafından geliştirilen ve üretilen yeni nesil Co'Co' lokomotiflerin toplam satış miktarı 74 adede ulaşmış oldu.

Körfez Ulaştırma, 2 yıl önce aldığı yük taşımacılığı lisansıyla TCDD'nin ana hatlarında demir yolu taşımacılığına başlayan, Türkiye'nin "ilk" özel demir yolu işletmecisi konumunda bulunuyor.

- "Demir yolu yük taşımacılığı pazarındaki payımızı artırmak için kaynaklarımızı hızla büyütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, demir yolu sektörünün en itibarlı oyuncularından Stadler ile anlaşma imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Demir yolu yük taşımacılığı pazarındaki payımızı artırmak için kaynaklarımızı hızla büyütüyoruz. Stadler ile yaptığımız bu anlaşma, bir özel sektör demir yolu şirketi için Türkiye'ye ilk lokomotif ithalatı anlamına geliyor. Güçlü EURODUAL lokomotiflerin filomuza dahil olması, demir yolu operasyonlarımıza destek verecek ve rekabette güçlü bir şekilde öne çıkmamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Stadler Valencia Genel Müdürü Inigo Parra ise projenin önemine işaret ederek, "EURODUAL lokomotiflerin pazarını Türkiye'ye taşımış olmaktan gurur duyuyoruz ve müşterimizin bize duyduğu güvene müteşekkiriz. Bu anlaşma, demir yolu işletmecilerine birçok ekonomik ve çevresel fayda sağlayan yeni lokomotif ailesinin geliştirilmesine yönelik taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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