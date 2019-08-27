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İkram ettiği kahveleri beğenmeyince ihracatçı oldu

Adıyaman'daki restoranında yemeklerin ardından müşterilerine kahve ikram eden işletmeci Berkan Yapıcı, ikramlığının tadı içine sinmeyince kahve üretmeye başladı
 27 Ağustos 2019 13:20
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İkram ettiği kahveleri beğenmeyince ihracatçı oldu

Adıyaman'da restoranında yemeklerin ardından müşterilerine kahve ikram eden işletmeci Berkan Yapıcı, ikramlığının tadını beğenmediği için başladığı kahve üretimiyle 13 ülkeye ihracat yapar hale geldi.

Kent merkezinde bulunan restoranına gelen müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için uğraşan Yapıcı, her yemeğin ardından konuklarına ikram ettiği kahvelerin tadını beğenmemeye başladı.

Bunun üzerine Brezilya'dan yeşil kahve getirip öğüten ve çeşitli karışımlarla harmanlayan Yapıcı, istediği tadı yakalayınca ilk olarak yine restorana gelen müşterilerine ürününü tattırdı.

Olumlu geri dönüşler alması üzerine kahve üretmeye başlayan Yapıcı, özel karışımıyla hazırladığı ürünü ilk olarak kentteki tedarikçilere verdi. Kahvenin beğenilmesi üzerine diğer illerde de bayilik veren girişimci, ihracat yapmak için de organize sanayi bölgesinde bin 500 metrekare kapalı alanda fabrikasını kurdu.

İthal ettiği yeşil kahveleri fabrikasında öğüten ve özel karışımıyla harmanlayan ve daha sonra paketleyip kullanıma hazır hale getiren Yapıcı, ürünü Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihracat etmeye başladı.

Berkan Yapıcı, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır kahve ürettiklerini söyledi.

İkram ettiği kahvelerin tadının beğenmemesi üzerine başladığı üreticilikte iyi bir noktaya geldiğini anlatan Yapıcı, markasını daha ileri taşımak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Üretimde iyi bir noktaya geldiklerini ve Türkiye'nin her ilinde bayiliklerinin olduğunu dile getiren Yapıcı, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 13 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Yapıcı, şunları söyledi:

"Özellikle de Orta Doğu ülkelerine Osmanlı ve dibek kahvelerini ihraç ediyoruz. İçerisinde keçi boynuzu, menengiç, damla sakızı, çikolata ve Yemen kahvesi olarak da çeşitlerimiz bulunuyor. Yaz mevsiminde aylık 5 ila 10 ton kahve üretiyoruz. Kış döneminde ise günlük 2,5 ton üretimimiz oluyor. Özellikle yabancı turistler, kahvenin tadını çok güzel buluyor. Doğal bir kahve olduğu için talep oldukça fazla. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu yılın 8 ayında yaklaşık 450- 500 ton kahve ürettik. Ürettiğimizi de ihraç ediyoruz."

- Kahveye 7 ürünlü özel karışım

Ürettikleri kahve karışımının içinde 7 ayrı ürünün olduğunu belirten Yapıcı, şunları kaydetti:

"Karışım, gıda mühendislerimiz tarafından onaylanıp kahvelerle birlikte kazana gönderiliyor. Kazanlarda karıştırıldıktan sonra gıda kontrolü yapılıyor. En sonunda da paketleme aşamasına geçiliyor. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var ama bizim kahvenin 7 karışımı olduğu için hatırını 80 yıl olarak değerlendiriyoruz."

Anadolu Ajansı
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