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Akbank'tan da konut kredisi faiz oranlarında indirim

Banka, konut kredisinde tutarda herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor
 27 Ağustos 2019 14:20
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Akbank'tan da konut kredisi faiz oranlarında indirim

Akbank, konut kredisi faiz oranını kredi tutarında herhangi bir sınır uygulamaksızın yüzde 1,35'e çekti.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranları uyguluyor. Akbank müşterileri talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurguladı.

Müşterilerine hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunduklarını aktaran Oğuz, "Bunun yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,35'e çektik. Ekonomimizin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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