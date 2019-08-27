Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer alan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi
|27 Ağustos 2019 14:22
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Gri İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019'da Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu kaydedildi.
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