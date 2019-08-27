1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede yer alan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi
 27 Ağustos 2019 14:22
Yazdır
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019'da Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye deposunda FETÖ yayını bulundu
27 Ağustos 2019 14:52		 FETÖ operasyonunda 21 muvazzaf askere gözaltı
27 Ağustos 2019 12:23
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı
27 Ağustos 2019 12:12		 Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
27 Ağustos 2019 10:31
15 ilde FETÖ operasyonunda 22 askere gözaltı
27 Ağustos 2019 10:24		 Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi
27 Ağustos 2019 10:03
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
27 Ağustos 2019 08:19		 Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
27 Ağustos 2019 07:31
FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi cezaevinde
26 Ağustos 2019 18:50		 Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Ağustos 2019 18:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Kayyum da, HDP'li Ahmet Türk'ün harcamalarını yayınladı
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?
Memur ve emeklinin gözü Hakem Kurulunda
Erdoğan o ilin 'Ömer'ini istiyor
'Kayyımlardan hediye almadım, itibar suikasti yapıyorlar'
AK Parti'ye kanaat önderi takviyesi
Benzin'den sonra otogaza da zam geldi
Piyasada 'Flash Crush' sarsıntısı yaşandı
Başkent'te 'halk ekmek' yerine 'halk market'ler geliyor
Ankara'da okul servis ücretlerine zam
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
İyi geceler sözlük 1
çaylak muamelesi görmek 2
neyzen tevfik 2
Kararsızlık 2
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 1
susmak 3
yeni şarkı üretilememesi 3
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 2
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 3
SON İLANLAR
Rize Çayeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turizm 7 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam