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Cuma günü Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
 27 Ağustos 2019 14:30
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Cuma günü Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

Ankara Valiliği'nin açıklaması;

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Dolayısıyla Araç Trafiğine Kapatılacak Yollara İlişkin Basın Duyurusu


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlama törenleri kapsamında, TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü ve Anıtkabir töreni düzenlenecektir.

Söz konusu yürüyüş ile ilgili olarak 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe açılacaktır.

30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren;
Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,
İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,
Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,
İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,
Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,
Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), açılan tüm cadde ve sokaklar,
GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,
Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar,
Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak,
Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar ile ihtiyaç duyulması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamak için Metro ve Ankaray gibi toplu taşım araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri faydalı olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Memurlar.Net
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