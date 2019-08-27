Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
İçişleri Bakanı Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
|27 Ağustos 2019 14:31
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