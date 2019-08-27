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Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
 27 Ağustos 2019 14:31
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Soylu: Yurtiçindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yurtiçindeki terörist sayısının 600'ün altına düştü."

"Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz."

"Türkiye ile ilgili karanlık kehanetlerinin hiçbirisi tutmadı."
İhlas Haber Ajansı
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